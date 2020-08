Ses souvenirs à Bruges et Paris, son avenir à Dortmund : Thomas Meunier se confie

A bientôt 29 ans, Thomas Meunier entame la deuxième partie de sa carrière qu'il a choisi de poursuivre au Borussia Dortmund où il a signé jusqu'en 2024. L'occasion pour lui de regarder dans le rétro et d'évoquer ses souvenirs lointains et récents lors d'une interview exclusive de 26 minutes accordée à Duke et Bin Tshomba et diffusée sur nos plateformes.

Parmi les différents thèmes abordés par le Diable rouge, on retrouve évoque notamment son passage de Bruges à Paris, l’après Coupe du Monde et la réaction des français, sa séparation avec le PSG, ses souvenirs à Paris et ses projets à Dortmund.