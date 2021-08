Parti en 2019 après cinq titres de champion et deux qualifications pour la finale de la Ligue des champions, Max Allegri revient dans un club qui ne s’est jamais remis de son départ. Pour franchir la dernière marche qui lui manquait en Europe, la direction turinoise avait d’abord décidé de faire confiance à Maurizio Sarri.

L’Italien au style détonnant est venu prendre en charge l’équipe turinoise avec l’objectif de proposer un jeu plus attrayant et spectaculaire. Objectif pas vraiment réalisé pour l’entraîneur à la cigarette. Si l’ancien coach de Naples et de Chelsea a tout de même remporté un nouveau scudetto, l’élimination de la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Lyon a eu raison de son avenir dans le Piemont.

Pour succéder au fantasque Maurizio et face à une situation financière très compliquée, la direction de la Vieille dame s’est tournée vers Andrea Pirlo, pourtant sans la moindre expérience comme entraîneur principal. La saison sous la houlette de l’ancien maestro turinois a été un échec et a presque tourné à une véritable catastrophe. Sans scudetto après neuf années de règne interrompu, la Juventus a dû attendre la dernière journée de championnat pour valider son ticket pour la Ligue des champions. Sans surprise, Pirlo a été débarqué au terme d’une saison placée sous haute tension.

Pour redresser le navire turinois de la tempête, la Vieille dame a donc fait appel à son ancien capitaine de route : Massimiliano Allegri. Quintuple champion d’Italie avec le club piémontais, Allegri vient donc jouer les pompiers de service avec une équipe un peu remaniée depuis son départ, mais toujours les mêmes cadres.