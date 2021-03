Serie A : L'inarrêtable Romelu Lukaku élu joueur du mois de février - © MIGUEL MEDINA - AFP

Inter - Genoa, Romelu Lukaku buteur et passeur. - Série A - 28/02/2021 Romelu Lukaku a inscrit face au Genoa son 18e but en 24 rencontres de Serie A. Et il ne lui aura pas fallu beaucoup de temps pour faire mouche puisqu'il a ouvert la marque après seulement 34 secondes. Bien trouvé par Lautaro Martinez, Lukaku tente instinctivement sa chance du droit et sa frappe croisée trompe le gardien adverse.