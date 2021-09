Serie A : Dries Mertens a repris l’entraînement collectif avec Naples

Dries Mertens : "Je me sens un peu Italien, j'y vis depuis 8 ans, ça va être un match très... Vendredi soir, les Diables Rouges affronteront l'Italie en quarts de finale de l'Euro 2020. Dries Mertens s'est présenté face à la presse et face à notre micro à un peu plus de 48 heures du choc très attendu.