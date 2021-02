Serie A : AC Milan – Inter, de 2011 à 2021, des années d’attente pour les supporters milanais

Van Bommel et Sneijder lors du match pour la 31e journée de championnat en 2011. © Belga Image / AFP

Plus

Ce dimanche se jouera pour le compte de la 23e journée de Serie A le derby entre l’AC et l’Inter Milan. Un match importantissime pour la course au titre et qui a de quoi redonner le sourire aux supporters après une attente interminable. Il faut remonter lors de la saison 2010-2011 pour retrouver un derby de cette envergure en championnat. 10 ans d’attente, pour que ces deux clubs de la ville lombarde fassent à nouveau vibrer le football italien.

2011 : derniers moments de gloire

Pato marquant lors du match contre l'Inter en 2011 © Belga Image La dernière fois que l’Inter et l’AC milan se retrouvaient en duel pour la course au titre date de 2011. Une époque qui semble très lointaine, quand on se remémore ce match pour la 31e journée de championnat. Deux équipes remplies de stars trop nombreuses pour toutes les citer : d’un côté Zanetti, Sneijder ou encore Eto’o faisaient face à Thiago Silva, Seedorf ou Gattuso. Cette année-là, la rencontre avait tourné en faveur de l’AC Milan. 3-0 pour les Rossoneri avec un doublé d’Alexandre Pato et un penalty d’Antonio Cassano. Les hommes d’Allegri s’envolaient alors pour le titre qu’ils remportaient avec 82 points devant les Nerazzurri (76 points). L’Inter se consolait avec la Coupe d’Italie mais c’était la dernière fois qu’un des deux clubs milanais remportait le Scudetto.

4 images AC Milan – Inter en 2011 lors de la 31e journée de championnat (3-0) © Belga Image

La traversée du désert

10 années de galère vont s’enchaîner pour les pensionnaires de San Siro. Plusieurs raisons comme, des restrictions financières, des légendes en fin de carrière et des valses d’entraîneurs vont éloigner les deux clubs de l’élite et des titres. Entre cette période, L’AC Milan ne remportait que deux Supercoppa (11/12 et 16/17) alors qu’après 2011, l’Inter ne gagnait aucun trophée. Position finale en Serie A 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 AC Milan 1er 2e 3e 8e 10e 7e 6e 6e 5e 6e Inter Milan 2e 6e 9e 5e 8e 4e 7e 4e 4e 2e

Le retour aux affaires

Lukaku et Zlatan lors d'Inter - AC Milan en Coupe d'Italie (Janvier 2021) © Belga Image L’Inter présageait déjà de bonnes choses lors de la saison 2019-2020. Avec une prometteuse 2e place en championnat derrière l’inévitable Juventus, ils allaient aussi jusqu’en finale d’Europa League (perdue contre Séville 3-2). Avec leur paire Lautaro Martinez – Romelu Lukaku, ils possèdent la meilleure attaque du championnat. Menés à la baguette par Antonio Conte, ils peuvent aussi se reposer sur des cadres comme Handonovic, Skriniar ou encore Barella. De l’autre côté, l’AC Milan fait plus effet de surprise, eux qui avaient fini 6e au dernier championnat. Stefano Pioli a su créer un collectif bien huilé et guidé par l’infatigable Ibrahimovic. Le derby se déroulera sous haute tension, l’Inter (50 points) peut prendre ce soir un avantage non négligeable sur son dauphin et ennemi milanais (49 points). Et si le dénouement de ce derby ne permettra pas encore de dire si une des deux équipes lombarde se retrouvera à nouveau sur le toit de la botte, il rappellera des émotions trop longtemps misent de côté par les supporters milanais. Rencontre à suivre dès 15h.