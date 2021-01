Sergio Ramos, Lionel Messi, Sergio Aguero : le "onze" XXL des joueurs libres en juin 2021

C’est le scénario rêvé pour tout joueur de Football Manager ou pour les adeptes du mode carrière sur FIFA : des bons joueurs, voire d’excellents joueurs libres de tout contrat et donc gratuits. En cette saison 2020-2021, ils sont nombreux à ne pas encore avoir prolongé leur contrat malgré la fin de saison qui approche doucement. L’occasion de vous proposer le onze des meilleurs joueurs qui seront disponibles en juin prochain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette équipe envoie du lourd.



Donnarumma dans les buts, comme une évidence Gianluigi Donnarumma, gardien du Milan AC - © MARCO BERTORELLO - AFP A seulement 21 ans, Gianluigi Donnarumma fait déjà partie des meilleurs gardiens du monde. Incontournable au Milan AC, le portier italien a également succédé à l’emblématique et à son homonyme Gianluigi Buffon en équipe nationale. Paolo Maldini, le directeur sportif du Milan AC, sait à quel point Donnarumma est convoité et devrait tout faire pour le convaincre de prolonger.

Une défense à trois autour de Sergio Ramos Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP Qui d’autre que Sergio Ramos pour rassurer le gardien italien. A 34 ans, le capitaine du Real Madrid est toujours le patron des Merengues. Solide en défense, efficace devant les buts mais surtout leader, l’international espagnol rentre directement dans l’équipe et s’empare du brassard de capitaine. A ses côtés, deux joueurs du Bayern Munich : David Alaba et Jérôme Boateng. Le premier, en pleine force de l’âge (28 ans), se verrait bien justement au… Real Madrid. L’Autrichien, double vainqueur de la Ligue des champions en 2013 et 2020, apporterait son incroyable polyvalence à l’équipe. Son coéquipier bavarois Jérôme Boateng complète ce trio qui a fière allure. Plus âgé que David Alaba (32 ans), Boateng a encore de quoi faire rêver les grands clubs, lui qui est toujours titulaire au Bayern. Eric Garcia, Thiago Silva, David Luiz et Juan Bernat auraient pu être sélectionnés, mais tous doivent s’incliner devant ces 3 géants.

Le ballon d’or 2018 bien accompagné dans le milieu Luka Modric évoluant sur son terrain de jeu préféré - © GABRIEL BOUYS - AFP Avec sa classe, son élégance balle au pied, sa vision de jeu et ses passes chirurgicales, Luka Modric ne pouvait être en dehors de cette équipe. Malgré son âge avancé (35 ans), le Croate fait toujours partie des meilleurs à son poste, même s’il n’évolue plus au même niveau qu’en 2018. A Madrid, il se dit que le petit croate devrait prolonger mais à l’heure actuelle, rien n’est fait. Pour l’accompagner, le polyvalent Georgino Wijnaldum qui effectue un travail monstrueux dans l’entre-jeu. Le Néerlandais pourrait d’ailleurs rejoindre Luka Modric en Liga, mais plutôt en Catalogne et au FC Barcelone. Néanmoins, Jurgen Klopp mettrait tout en oeuvre pour garder Wijnaldum à Liverpool cet été. Sur le flanc gauche, un autre hollandais vient s’ajouter à notre équipe en la personne de Memphis Depay. À un cheveu de rejoindre le Barça cet été, le Lyonnais est préféré à des joueurs comme Henrikh Mikhitarian, Julian Draxler ou encore Hakan Calhanoglu. Sur le flanc opposé, Angel Di Maria, qui n’a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Titulaire en puissance à Paris, l’Argentin avait pourtant déclaré vouloir finir sa carrière européenne au PSG. Pour les clubs préférant d’avantage les jeunes joueurs, le talentueux Riqui Puig, cantonné au banc de touche au Barça, sera lui aussi disponible au mois de juin prochain.

Lionel Messi en haut de l’affiche Le sextuple ballon d'or Leo Messi - © LLUIS GENE - AFP Devant, deux attaquants expérimentés se démarquent. D’abord, il y a Sergio Aguero. Souvent blessé ces derniers temps avec Manchester City, Kun n’en reste pas moins un des meilleurs buteurs au monde. L’Argentin est d’ailleurs le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City, avec 256 goals inscrits en 378 rencontres. Son but héroïque face à QPR lors de la dernière journée de la saison 2011-2012 a marqué les esprits, offrant le titre aux Cityzens. Depuis, il fait partie des légendes de Premier League. A côté de lui, l’infatigable et l’éternel Zlatan Ibrahimovic. A bientôt 40 ans, le géant suédois est dans la forme de sa vie. Auteur de 10 buts en 6 rencontres de série A, Zlatan porte les Rossoneri en championnat cette saison. L’AC Milan pourrait décider de le prolonger, mais la peur des blessures pourrait être un frein. Pour soutenir nos deux buteurs, un joueur sort évidemment du lot : Lionel Messi. Le génie argentin ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, alors que le Barça vit une saison pour le moins compliqué en Liga. Après avoir tout tenté pour quitter la Catalogne cet été, nul doute que le sextuple ballon d’or essayera à nouveau de rejoindre un autre club… Sauf si le départ du président Bartomeu lui fait changer d’avis ? Quoi qu’il en soit, c’est le joueur idéal pour mener notre équipe à la victoire. De plus, son association avec ses amis Di Maria et Aguero devrait être un régal pour les yeux. D’autres attaquants de grandes classes auraient pu prétendre à une place dans l’équipe. Parmi eux : Olivier Giroud, Florian Thauvin et Edinson Cavani. Le onze : Gianluigi Donnarumma – David Alaba, Jérôme Boateng, Sergio Ramos – Memphis Depay, Georginio Wijnadum, Luka Modric, Angel Di Maria – Lionel Messi, Sergio Aguero, Zlatan Ibrahimovic.