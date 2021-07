Seraing et Union Saint-Gilloise : les promus au révélateur de l'élite de la Pro League

Après 48 années d'absence, l'Union Saint-Gilloise retrouve la division 1 grâce à son sacre en division 1B la saison dernière. Felice Mazzu, l'ex-entraineur des Zèbres, dispose d'un effectif varié. Il possède un groupe qui mêle jeunesse et expérience. Dans son effectif, le club de la capitale compte notamment des visages familiers de la division 1A. On retrouve dans ses rangs Felipe Avenatti, l'ancien attaquant du Standard de Liège. L'avant-centre uruguayen est prêté par le club liégeois jusqu'en juin 2022. Mais ce n'est pas le seul élément d'expérience présent au sein du noyau. On y trouve également d'anciens joueurs du Sporting de Charleroi, Damien Marcq et Guillaume François.

Cette connaissance du haut niveau pourrait aider l'Union à accrocher le maintien. En plus des joueurs chevronnés, Felice Mazzu peut aussi s'appuyer sur sa force de frappe offensive. L'attaquant belge de 23 ans, Dante Vanzeir, a marqué à 27 reprises et a délivré 9 passes décisives sous la tunique de l'Union.

Pour se préparer au mieux, les hommes de Felice Mazzu ont commencé leur préparation à la mi-juin. Ils ont disputé plusieurs matchs amicaux. L'Union a affronté Zulte Waregem, le Standard, Deinze ou encore le RC Lens. La bande à Mazzu a remporté tous ses matchs à l'exception d'un partage face au Standard. Pour clôturer leur préparation, les Apaches affronteront Valenciennes et Amiens avant leur premier match de championnat prévu le 25 juillet.

L'Union attaquera son retour dans l'élite avec un menu copieux. Lors des deux premières journées, les hommes de Felice Mazzu iront défier Anderlecht et recevront le Club de Bruges. Une entame de championnat solide qui permettra de juger rapidement le niveau de l'Union.