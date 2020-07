Senna Miangue quitte le Standard et se recase à Eupen

Eupen - Standard : Le résumé - Pro League - Journée 6 - 01/09/2018 Après un bon début de match des deux équipes, le Standard ouvre le score par Renaud Emond. Les Rouches gèrent ensuite leur avance, mais Eupen ne démérite pas. Mieux encore en deuxième période pour les Pandas, ils multiplient les occasions et ça finit par payer. Eupen marque par deux fois… les Standarmen sont totalement assommés, par Toyokawa puis par un auto-but liégeois. C’est l’euphorie du côté d’Eupen. Les Pandas se donnent de l'air avec un six sur six. Le Standard cale à onze unités.