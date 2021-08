Sélection des Diables : Delcroix et Vanheusden appelés, "c'est capital d'intégrer cette génération de défenseurs"

Roberto Martinez a rendu une liste de 31 noms pour sa première sélection post-Euro. Six joueurs qui étaient présents à Munich en juillet dernier sont absents. Le coach catalan a donc appelé 11 joueurs supplémentaires pour le triple rendez-vous du mois de septembre. Avec Benjamin Deceuninck, nous avons débriefé cette sélection, sans grande surprise, et sans grands déçus. Mais avec des enseignements à tirer, notamment dans les retours en équipe nationale de Hannes Delcroix et Zinho Vanheusden : "La défense, c’est le secteur où on est le plus inquiet, c’est capital d’impliquer la prochaine génération dans cette sélection. La défense avec laquelle on a joué l'Euro est vieillissante, c’est peut-être pour ça qu’on a joué plus bas. Il y avait deux manières de répondre à cette problématique : soit en adaptant le jeu, soit en intégrant des jeunes."

La Coupe du monde au Qatar, c'est en novembre 2022, soit dans un peu plus d'un an. Cet objectif proche est déjà dans la tête du sélectionneur fédéral : Il doit bâtir maintenant l’état de fraicheur que les Diables devront avoir dans un an et deux mois. Il faut préserver les organismes. Il y a beaucoup de trentenaires. Si on garde le même noyau qu’à l’Euro, on aura plus de 30 ans. Tous ceux là vont-ils tenir un an et demi ?" Intéressant de souligner que quatre absents de cette sélection (Simon Mignolet, Dries Mertens, Thomas Vermaelen, Nacer Chadli) ont au moins trente ans.