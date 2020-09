Sébastien Dewaest refuse de réintégrer le noyau A à Genk, le bras de fer continue

Il y a une semaine, Genk signifiait à la presse que Sébastien Dewaest était relégué dans le noyau B. Le joueur était à l'époque écarté par Hannes Wolf qui lui avait signifié qu'il ne faisait plus partie des plans pour la saison. Le coach allemand préférait les profils de Carlos Cuesta et de Jhon Lucumi et ne semblait pas prêt à en démordre. Considérant avoir fait le tour de la question à Genk, où il a non seulement été champion mais a également porté le brassard de capitaine, l'ancien carolo y a vu l'opportunité de quitter le club limbourgeois. Le licenciement de Hannes Wolf, débarqué après un bilan de 5 sur 15, n'a manifestement rien changé à l'affaire. Het Laatste Nieuws signale que le joueur n'a pas souhaité réintégrer le noyau professionnel, malgré les tentatives menées par le directeur sportif Dimitri De Condé de le ramener à la raison. Le joueur veut partir pour découvrir une autre club, lui qui à 29 ans garde en tête l'idée de signer le contrat de sa vie. Peu de clubs en Belgique peuvent raisonnablement s'offrir ses services : il fait partie des joueurs les mieux rémunérés du champion de Belgique 2018. Le FC Bruges reste très attentif au dossier tout comme l'Antwerp.