Scooore Super League : Anderlecht assomme le Standard et la compétition

Le Sporting d’Anderlecht, après une défaite pour ponctuer la phase classique et un partage pour débuter les playoffs, a frappé un grand coup samedi lors de la réception du Standard. Les Bruxelloises se sont imposées 6-0 contre leur plus proche concurrent et ont fait un grand pas vers un nouveau titre.

Tessa Wullaert (8e, 36e), Mariam Toloba (13e), Elka Van Gorp (66e, 89e) et Laura Deloose (75e) ont permis au RSCA de punir le Standard et ainsi prendre six longueurs d’avance sur leur adversaire du soir, avec un match de moins.

Vendredi, La Gantoise s’est imposée 2-1 contre le CLub YLA, la section féminine du Club de Bruges. Après le RSCA (30 pts), suivent le Standard (24), La Gantoise (23), OHL (21), bye ce week-end, et le CLub YLA (13).

Anderlecht est très bien parti pour décrocher un 4e titre de rang, le 8e de son histoire.