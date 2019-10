Scholes dézingue Manchester United : "On dirait une équipe d'inconnus qui n'ont jamais joué ensemble"

La saison de Manchester United n'a rien d'un long fleuve tranquille. Largués en championnat (14e avec 10 points), les Mancuniens alternent le chaud et le très froid. En Europa League, le constat est sensiblement le même, à la différence près que le bilan comptable est meilleur (7 points sur 9). Pourtant, la manière ne convainc pas non plus. Jeudi soir, face au Partizan Belgrade, les Red Devils ont dû attendre un pénalty converti par Martial pour ouvrir la marque. Le seul but d'un match très pauvre (1 seul tir cadré pour les Anglais).

Conséquence, les anciennes gloires mancuniennes commencent à grincer des dents. Légende de l'entrejeu, Paul Scholes a profité de la rencontre face aux Serbes pour donner son avis sur "son" club : "Après le match contre Liverpool, on pensait être lancés. Mais en voyant le match de ce jeudi soir, on a l'impression d'être de retour à la case départ. On dirait une équipe d'inconnus qui n'ont jamais joué ensemble. Il n'y a aucun lien entre les médians et les attaquants. Le timing des passes est si mauvais. En tant que supporter, on veut voir certaines belles actions par moments, ce n'est pas le cas."