Sankhon (Saint-Trond) suspendu deux matches après sa faute sur l'anderlechtois Doku

Ibrahima Sannkhon, le défenseur de Saint-Trond, a écopé de quatre matches de suspension dont deux effectifs par le parquet de l'Union belge après sa faute sur Jérémy Doku dimanche dernier contre Anderlecht.

Anderlecht - Saint Trond, le résumé (3-1) - Pro League - 2ème Journée - 18/08/2020 Anderlecht a battu Saint-Trond dans le cadre de la deuxième journée de Pro League (3-1). Après avoir lâché deux unités à Malines, le Sporting a cette fois conservé son avantage pour remporter son premier succès de la saison. Bogdan Mykhaylichenko a marqué un but et les esprits pour sa première titularisation. Landry Dimata et Percy Tau ont aussi secoué les filets. Les Mauves se replacent dans le sillage du Beerschot et Charleroi à la troisième place.