Samuel Bastien : "Le Standard peut encore viser le Top 4"

Alors que l’équipe de Sclessin, 13ème avec 14 points, traverse une période pour le moins compliquée, Samuel Bastien est convaincu que le Standard est sur la bonne voie. Avant le déplacement au Cercle de Bruges ce samedi, le milieu de terrain des Rouches n’a toujours pas digéré la fin de match contre OH Louvain. Il a toutefois constaté des signes encourageants même si, après trois défaites consécutives, le Standard n’a toujours pas réussi à renouer avec la victoire. Selon Samuel Bastien, le Standard va se relancer et peut encore viser une place dans le Top 4 afin de participer aux Playoffs 1. Méthode Coué ou pas, l’international congolais ne manque pas d’arguments pour étayer ses propos…

Samuel, avec le recul, comment analysez-vous le dernier match du Standard qui a laissé filer la victoire face à Louvain ?

" On a pu constater une amélioration dans notre jeu. Nous avions bien préparé ce match et nous nous sommes même créés plus d’occasions en première mi-temps que durant les 3 ou 4 dernières rencontres. Tout s’est bien déroulé jusque dans les arrêts de jeu. C’est vraiment dommage car à 2-0, nous avions tout en main pour remporter ce match. Les supporters avaient retrouvé le sourire et nous encourageaient. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à gérer notre avance. Nous avons perdu pied dans les dernières minutes et les Louvanistes sont parvenus à égaliser. Le score final nous laisse évidemment un goût amer."

Sans forcément le comparer à Mbaye Leye, qu’est-ce qui caractérise votre nouvel entraîneur, Luka Elsner ?

" Je ne le connais que depuis une dizaine de jours mais de toute évidence Luka Elsner est un coach féru de tactique. Il visionne énormément de matches et analyse parfaitement le jeu des autres équipes. Il nous donne beaucoup de conseils pour trouver la faille dans le jeu adverse. Il a aussi une vision très claire du style de jeu qu’il veut imposer, basé sur la verticalité et donc tourné vers l’avant. Ce qui nous convient parfaitement "

Un nouveau départ

Quelles seront les priorités du Standard dans les prochaines semaines ?

" Tout d’abord, retrouver la confiance et je pense que c’est bien parti mais ça passe obligatoirement par des victoires. Il faudra pour cela nous montrer moins naïfs et plus matures. Il faudra aussi commettre moins d’erreurs, qui en général se paient cash pour le Standard comme on a pu le voir à plusieurs reprises cette saison. Avec le changement de coach, on peut dire que c’est un nouveau départ pour le Standard. Nous savons ce qu’il nous reste à faire et croyez-moi tous les joueurs en sont bien conscients "

Le fait d’avoir été aligné d’entrée de jeu contre Louvain signifie que Luka Elsner compte vraiment sur vous ?

" Oui et c’est très positif pour la confiance dont je parlais. J’étais parti jouer avec l’équipe du Congo et j’avais donc loupé les premiers entraînements avec le nouveau coach. Je ne me suis entraîné que deux jours avant le match contre Louvain mais il n’a pas hésité à me titulariser. J’étais, bien sûr, très heureux et je pense avoir répondu aux attentes sur le terrain malgré le résultat du match "

Victoire obligatoire au Cercle

Quels seront les atouts du Standard pour renouer avec la victoire ce weekend ?

" Je pense que nous devons poursuivre sur notre lancée en donnant encore un peu plus que lors du dernier match. Si nous avons l’opportunité de mener au score, il faudra se montrer beaucoup plus vigilants et rigoureux afin d’empêcher le Cercle de revenir au score. Tout le monde sait qu’il nous faut à présent des points. La manière est évidemment importante pour un club comme le Standard mais le résultat passe avant tout "

Le Cercle est avant-dernier. C’est l’adversaire idéal pour vous relancer ?

" Peut-être. Les statistiques parlent en tout cas pour nous. Nous avons remporté les sept derniers matches face aux Brugeois du Cercle mais je reste toutefois très prudent. Vous savez, chaque adversaire qui affronte le Standard se donne à 100%. La pression est toujours présente. Ce sera donc un match compliqué mais je le répète, nous y allons pour ramener les 3 points à Liège et rien d’autre… "

Le Standard n’aura donc plus droit à l’erreur cette fois-ci ?

" Comme c’était déjà le cas contre Louvain mais vu la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, on doit gagner pour remonter au classement. C’est indispensable. Nous sommes des compétiteurs et on sait très bien qu’il en faut peu pour nous relancer"

Le Top 4 encore accessible

Vous pensez sincèrement que le Standard peut encore prétendre aux Playoffs 1 ?

" Bien sûr. Je n’en n’ai jamais douté. Je crois toujours en ce club et à mes coéquipiers. Il y a suffisamment de qualités dans ce groupe pour jouer les Playoffs. Il faut juste régler certains détails et enchaîner une série de victoires pour remonter au classement. Nous sommes 13èmes actuellement mais nous ne sommes jamais qu’à 6 points de la 4ème place. Tout reste donc possible et la saison est encore longue. Le Standard peut encore viser le Top 4. J’en suis convaincu ".