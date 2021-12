Salah ou Hazard ? Samir Nasri a fait son choix

Lors d’une émission télé sur Canal +, Samir Nasri et Habib Beye, deux anciens joueurs de foot ont dû faire un choix : qui d’Eden Hazard ou Mohamed Salah est le meilleur et à sa place dans le onze historique de la Premier League ? Les avis sont tranchés.

Samir Nasri et Habib Beye sont d’anciens équipiers lors de la période Marseille et ont tous les deux évolué en Premier League. Et depuis leur retraite, les deux joueurs sont consultants pour Canal +. Dans l’émission Big five, un débat a éclos concernant les deux ailiers.

Au moment de faire un choix sur le onze historique de la compétition anglaise, les deux consultants se sont montrés en désaccord sur leur choix. Si Ronaldo fait figure d’incontournable d’un côté, de l’autre, il a été plus difficile. Car Samir Nasri a préféré choisir Eden Hazard lors de sa période à Chelsea, alors qu’Habib Beye a porté son choix sur Mo Salah.

"J’aimerais qu’on me sorte les statistiques d’Eden Hazard et celles de Mohamed Salah. Mohamed Salah a mis le double de buts qu’Eden Hazard, juste en championnat", explique Habid Beye.

Ce à quoi a répondu l’ancien joueur de City : "Eden Hazard quand il était à Chelsea, c’était quelqu’un. Et la vérité, toi en tant que coach, quand tu le regardes jouer, tu aimes bien Salah ? C’est un égoïste, il garde un peu trop la balle".

Une séquence culte qui anime les réseaux sociaux ces dernières heures et qui a finalement trouvé sa conclusion. Aucun des deux joueurs n’a été choisi par les consultants. C’est Ryan Giggs est sorti gagnant de la discussion. Mais le débat reste ouvert.