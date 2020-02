Saison terminée pour Thibaud Verlinden

La saison de Thibaud Verlinden, 20 ans, est terminée: l'ancien international belge U19 l'a annoncé lui-même jeudi.

L'ailier droit de Stoke City, fils de l'ancien gardien Dany Verlinden, s'est blessé au genou lors du match de championnat de mercredi contre Preston North End (0-2), comptant pour la 32e journée de Championship (D2 anglaise). Monté au jeu à la place de Bruno Martins Indi (80e), Verlinden a quitté le terrain sept minutes plus tard à peine.

"C'est avec beaucoup de tristesse que je dois écrire que le match d'hier/mercredi était mon dernier de la saison", a avancé le joueur sur son compte Twitter. "Ce n'est pas une blessure superficielle, mais je me promets à moi-même, à ma famille et à mes fans que je vais me rétablir et revenir plus fort".

Verlinden joue à nouveau pour Stoke City depuis le Nouvel An. Les Potters ont mis fin à son prêt à Bolton Wanderers (D3). L'ailier a marqué trois buts et deux passes en quatorze matches de championnat.

Arrivé en provenance du Standard en 2015, Verlinden est sous contrat avec Stoke City jusqu'en 2022.