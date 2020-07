Saelemaekers n'a (peut-être) pas convaincu Kompany à Anderlecht, mais il séduit Pioli à Milan

Il partait six mois en prêt, il signe pour quatre ans, pour 7 millions d’euros

"Je me souviendrai toute ma vie de son visage (sur Face Time) quand son père et moi lui avons appris que le Milan AC levait l’option et lui proposait un contrat de 4 ans : il s’est illuminé, radieux. Pourtant, avant, il ne se posait pas trop de questions. C’est sa nature d’être confiant et d’avancer sans se tracasser. Mais ce jour-là, il s’est rendu compte que son rêve prenait corps et que sa carrière amorçait un virage sérieux. Même s’il sait qu’il doit encore tout prouver". Jean-Marc Schellens guide les pas professionnels d’Alexis Saelemaekers depuis quatre ans maintenant. En parfaite harmonie avec les parents du jeune talent bruxellois. La relation entre le joueur et son agent est chaleureuse, simple, empreinte de confiance réciproque. "Alexis est un garçon attachant, foncièrement honnête, reconnaissant aussi : pour mon anniversaire il m’a envoyé un maillot dédicacé de Zlatan Ibrahimovic pour me remercier.

De février 2018 à janvier 2020, le N°56 des Mauves a disputé 64 matchs en équipe première.

Fin janvier, quand Milan a contacté Anderlecht pour lui proposer ce prêt avec option d’achat, cela a surpris tout le monde. Lui, pas plus que cela. Pourtant, entre la Jupiler Pro-League et la Série A il y a de la marge ! Et c’est l’AC Milan, tout de même, même s’il a perdu de son lustre. Dans l’équipe de base, aucun joueur ne vaut moins de 20 millions. Et je crois que tous sont Internationaux A".