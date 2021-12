RWDM – Westerlo reporté à cause de la neige, à Charleroi - Ostende, on joue

En D1B, le choc de la 15e journée entre et le RWDM et Westerlo est reporté, cela à cause des importantes chutes de neige qui touchent en ce moment le stade Edmond Machtens.

La pelouse molenbeekoise, enneigée, est impraticable, le match est donc logiquement reporté. Une décision prise une heure avant le début de la rencontre par les arbitres, qui ont longuement inspecté le terrain.

Le doute a également plané du coté du Stade du Pays de Charleroi. Les Carolos affrontent Ostende en ouverture de la 18e journée de Jupiler Pro League. Lors d’une première inspection du terrain, les arbitres du match n’ont pas donné leur accord, mais à la deuxième inspection ils ont donné leur feu vert pour que le match se joue.