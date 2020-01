Rupture des ligaments croisés pour la Norvégienne de Lyon Ada Hegerberg

La Norvégienne Ada Hegerberg, fer de lance de l'Olympique Lyonnais et Ballon d'Or en 2018, s'est grièvement blessée au genou, victime d'une déchirure des ligaments croisés, a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux mardi. Elle doit mettre un terme à sa saison, a précisé son club de l'OL.

Ada Hegergerg, 24 ans, 4e encore du Ballon d'Or 2019, s'est blessée à l'entraînement ce week-end et va devoir se faire opérer. "C'est comme ça. Je me suis déchiré les ligaments croisés ce week-end. C'est un coup dur pour moi, mais je vais travailler de tout mon coeur et avec toute mon énergie. Le meilleur est à venir. Vous me reverrez bientôt", a écrit l'attaquant de Lyon, six fois vainqueur de la Ligue des Champions de football féminin où elle évolue depuis 2014.

En 117 matches sous la vareuse lyonnaise, elle a inscrit 216 buts décrochant 4 titres en Ligue des Champions.