Roy Hodgson fait l'éloge de Benteke: "Toujours su que Christian avait les qualités"

Christian Benteke semble enfin refaire surface à Crystal Palace. L'attaquant de 30 ans a marqué ses deux premiers buts de la saison en championnat le week-end dernier lors de la retentissante victoire 1-5 sur le terrain de West Bromwich Albion. Son entraîneur Roy Hodgson espère que le Diable Rouge poursuivra sur cette lancée contre le leader Tottenham Hotspur dimanche.

Benteke a signé le 1-3 contre West Brom à la 67e minute, d'une reprise de la tête. Un quart d'heure plus tard, il a inscrit son deuxième but, ce qui a fixé le score final à 1-5. Benteke a remercié son entraîneur Hodgson pour sa première titularisation de la saison, après six remplacements souvent brefs.

Hodgson espère que Benteke a repris maintenant le goût de marquer à nouveau. "Christian a très bien fait", a déclaré l'entraîneur anglais, avant le duel contre les Spurs. "Nous avons toujours su qu'il est un avant-centre de qualité. C'est formidable pour lui d'avoir pu montrer cela au monde entier la semaine dernière".

Crystal Palace est à la onzième place de la Premier League avec seize points en onze matchs. Benteke partage le vestiaire avec Michy Batshuayi, autre Diable Rouge qui cherche encore à marquer son premier but en Premier League cette saison.