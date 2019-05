Ronaldo: "Nilis a été incroyablement généreux"

Le Brésilien Ronaldo s'est confié à une télévision de son pays ce week-end. L'ancien joueur du Barça a parlé d'un Belge, luc Nilis, lorsqu'on lui a demandé qui était le meilleur passeur avec qui il a évolué.

Le journaliste lui demandé de répéter, pensant dans un premier temps à une blague. Mais Ronaldo est resté sur ses positions: "Luc Nilis et moi avons joué ensemble pendant 2 saisons et demie au PSV. Il m'a toujours beaucoup aidé. A chaque fois, à chaque match. Plus que Zidane. Il n'est pas meilleur joueur que Zidane mais devant le gardien de but, il n'a jamais été égoïste et m'a fait marquer à plusieurs reprises. Nous étions assez complices. Nilis a été incroyablement généreux."

Ce n'est pas la première fois qu'O Fenômeno met en avant Luc Nilis. Il l'avait déjà fait en 2011 dans le "Jornal do Brasil". "J'ai joué avec de grands joueurs dans ma carrière: Figo, Romario, Zidane, Rivaldo, Djorkaeff, Raúl. Mais le meilleur, c'est Luc Nilis, le Belge qui fut mon équipier au PSV Eindhoven. Il avait un talent énorme et un esprit collectif magnifique. Me faire marquer lui procurait autant de plaisir que s'il trouvait le but lui-même. Je lui dois beaucoup" avait déclaré le Ballon d'Or 1997 et 2002.