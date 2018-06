Ronaldo: "L'important est de souligner ce qu'a fait l'équipe"

Cristiano Ronaldo a réagi à sa superbe performance face à l'Espagne pour son premier match de la Coupe du monde en Russie avec le Portugal (3-3). Auteur des trois buts de son pays, il lui a permis de décrocher un match nul très important. "Je suis très content, c'est un nouveau jalon personnel, un de plus dans ma carrière sportive. Mais pour moi, l'important est de souligner ce qu'a fait l'équipe. Nous avons joué face à l'un des favoris de ce Mondial et nous avons mené deux fois au score. Au final nous avons concédé le nul mais c'est un résultat mérité. Nous nous sentons heureux parce que le match allait se finir et nous avons réussi à égaliser à trois partout."

Le quintuple Ballon d'or est à présent concentré sur le Maroc: "Maintenant, nous devons penser à notre prochain match qui va être très difficile. Nous devons avancer match après match. Le Mondial ne fait que commencer et le Portugal espère passer ce tour. Nous savons que ce sera difficile mais nous devons nous concentrer sur chaque match. Nous ne sommes pas favoris mais nous sommes l'un des prétendants et nous allons essayer de faire du mieux possible. Nous voulons essayer de battre le Maroc mercredi et avancer au tour suivant."