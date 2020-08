Ronald Koeman au Barça, dans la tradition des entraîneurs néerlandais, pour retrouver l'âme de Cruyff

Ronald Koeman est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le Néerlandais succède à Quique Setien et perpétue la tradition des entraîneurs néerlandais en Catalogne. L’histoire d’amour entre le pays des tulipes et les Blaugranas renaît à nouveau, avec toujours dans un coin de la tête l’héritage de Johan Cruyff. Passage en revue des entraîneurs bataves qui ont tous marqué l’histoire du club.

Rinus Michels, le pionnier et inventeur du football total Rinus Michels et un fan. - © ROBERT VOS - AFP Quand vous discutez de football avec une personne qui a connu le football à la fin des années 1960, il rira lorsque vous lui direz que Pep Guardiola et Marcelo Bielsa ont inventé le football total. Pour lui ou elle, le football moderne a été inventé à Amsterdam, par un homme : Rinus Michels. Joueur de l’Ajax dans l’après-guerre, il en devient l’entraîneur à la fin des années 60 et en fait l’acteur majeur du football batave. Passionné de football et de ses enracinements dans la société, il déclare : "Ma position est la suivante : le football de rue est le meilleur système d’éducation naturelle qui existe". Ses principes de jeu reposent avant tout sur un principe : tous les joueurs doivent pouvoir tout faire sur la pelouse. Les attaquants doivent pouvoir défendre, les défenseurs attaquer. Cette polyvalence, qui induit énormément de mouvements et de compréhension de l’espace, présentera une véritable révolution. Rinus Michels arrive au Barça en 1971 et réussit le tour de chiper Johan Cruyff au Real Madrid pour en faire la pierre angulaire de son dispositif. Les langues curieuses diront à l’époque qu’il y a deux entraîneurs au Barça, un sur le banc et l’autre qui se balade sur le terrain. Le Barça remporte le titre de champion d’Espagne 1974, mettant à mal la domination outrageuse du Real Madrid franquiste, mais plus qu’un palmarès, c’est une idée qui naît dans ces seventies. Michels est le père d’un arbre généalogique dont la lignée reste tracée aujourd’hui.

Johan Cruyff, l’âme du club Cruyff pose au milieu de sa Dream Team en 1999, quelques années après les méfaits commis, pour se remémorer le bon temps... - © LLUIS GENE - BELGAIMAGE Johan Cruyff représente la deuxième génération néerlandaise du Barça. La plus marquante, aussi. Le triple ballon d’or (qu’il gagne deux fois sous les couleurs catalanes) a repoussé les limites de la grâce sur un terrain de football. "Le football, pour moi, c’est de l’émotion. Je ne promets pas de titre, je promets de contrer l’ennui et je promets du spectacle", a-t-il déclaré à son arrivée comme entraîneur du Barça en 1988. Dans la foulée, il dépoussière les grimoires de Michels, instaure un système en 3-4-3 avec de la mobilité à tous les endroits du terrain et automatise les triangles. "Jouer au football est assez simple, mais jouer simple au football est la chose la plus difficile à faire", déclare-t-il souvent, en imposant son système tactique jusqu’aux catégories d’âge les plus jeunes du club. Avec ces préceptes, il remporte quatre fois d’affilée le titre de champion d’Espagne (1991, 1992, 1993, 1994) et s’offre la dernière Coupe des clubs champions de l’histoire (1992). Mais malgré les succès, il continue de chercher, de creuser. Quitte à prendre des décisions impopulaires, comme lorsqu’il écarte le très populaire Gary Lineker pour transférer Michael Laudrup, un joueur qui correspondra mieux à ses critères. Au-delà des autres stars que seront par exemple Hristo Stoichkov et Romario, certains joueurs, qui boivent les paroles de l’entraîneur à la cigarette, prennent des notes. ils s’appellent Pep Guardiola, le besogneux milieu défensif et Ronald Koeman, le défenseur à la frappe et la vision formidables. Ils seront les rejetons de la troisième génération…

Louis Van Gaal et la colonie néerlandaise Ronald Koeman au Barça, dans la tradition des entraîneurs néerlandais, pour retrouver l'âme de Cruyff - © JULIAN MARTIN - BELGAIMAGE Louis Van Gaal épouse la même trajectoire que ses deux compatriotes. Il entraîne d’abord l’Ajax, y rencontre la gloire, puis débarque en Catalogne. Si les joueurs néerlandais ont toujours été attirés par le Barça (Cruyff, Neeskens, Koeman, Witschge…), la colonie batave prend forme à la fin des années 90. Sous les ordres de Van Gaal, les Hesp, Reiziger, Bogarde, Zenden, Frank et Ronald De Boer, Kluivert, Overmars et Cocu peuvent pratiquement former à eux seuls le XI de base du Nou Camp. Ils remportent deux titres consécutifs, mais malgré cela, Van Gaal reste fort critiqué pour la perte d’ADN de ce qui faisait la force des Blaugranas. Plus pragmatique, moins romantique, Van Gaal laissera moins de trace dans l’histoire du club. L’arrogance néerlandaise, peut-être…

Frank Rijkaard, rampe de lancement de l'ère Guardiola Légère entorse à la tradition, Frank Rijkaard n'a jamais entraîné l'Ajax avant de devenir entraîneur du Barça. Tout juste en avait-il été l'un des plus grands joueurs, cinq fois champion des Pays-Bas en plus d'une carrière internationale qui l'avait mené dans le grand Milan AC de la fin des années 80. Lorsqu'il arrive au club en 2003 en provenance du Sparta Rotterdam, Rijkaard hérite d'un joli cadeau. Il s'appelle Ronaldinho, vient d'enflammer le PSG depuis deux saisons et s'apprête à tout terrasser sur son passage. Avec Johan Cruyff comme mentor, Rijkaard poser les bases de tout ce qui fera la réussite de Pep Guardiola plus tard. Après quelques hésitations, il lance un petit numéro 6 ni rapide ni puissant dans le bain : Xavi Hernandez qui incarne à lui seul cette quatrième génération d'esthètes mordus de jeu. A l'entraînement, les joueurs du Barça remarquent qu'un Argentin se débrouille pas mal. Ronaldinho raconte même : "ce sont les joueurs qui ont demandé à Rijkaard d'inclure Messi en équipe première". Les planètes s'alignent et le Barça commence son ère de domination du football européen. Doublé en Liga en 2005 et 2006, le club retrouve le trône européen en gagnant la Ligue des champions 2006 face à Arsenal. Fatigué après 5 ans au club, Rijkaard cède son poste à celui qui n'avait jamais arrêté de prendre des notes. Douze ans plus tard, c'est au tour de Ronald Koeman de tenter d'apporter quelque chose à ce Barça, que ce soit par le jeu ou par les résultats. S'il échoue, la quatrième génération est déjà prête.