Romelu Lukaku est prêt pour sa deuxième aventure à Chelsea : "je suis un leader, on peut compter sur moi"

Romelu Lukaku s'est exprimé pour la première fois sur le site de Chelsea au sujet de son retour chez les Blues. "Je me sens comme un joueur plus complet", a déclaré le Diable Rouge, qui a quitté l'Inter pour 115 millions d'euros.

"Je suis vraiment heureux d'être de retour", a déclaré Lukaku, qui revient à Chelsea après sept ans. "C'est génial de revoir des visages familiers et j'ai hâte de commencer." Les statistiques parlent évidemment en sa faveur, mais le Diable Rouge est également convaincu qu'il est bien meilleur qu'en 2014. "Par-dessus tout, je me sens comme un joueur plus complet. J'ai essayé de maîtriser toutes les différentes facettes nécessaires en tant qu'attaquant, et maintenant je veux continuer à travailler sur les détails."

Dans son nouveau club, Lukaku espère devenir un joueur clé comme il l'était à l'Inter. "Aider l'équipe et être toujours disponible pour l'entraîneur et mes coéquipiers, c'est l'objectif", a-t-il répété. "Tout le monde doit se sentir à l'aise et pouvoir compter sur moi dans n'importe quelle situation. Je suis un leader, mais principalement dans le sens d'une figure unificatrice qui met tout le monde à l'aise. C'est aussi la façon dont je procède avec l'équipe nationale : m'assurer que chacun se sent bien et sait quelle est sa tâche. Je ne crie pas sur mes coéquipiers, même quand on est mené. Encourager et s'assurer que nous gagnons, c'est mon approche."

En termes purement techniques de jeu, Lukaku se voit dans un rôle flexible à Chelsea. "Ma tâche dépendra du plan de jeu. Je peux être utilisé comme puis d'appui dans la profondeur, mais je peux aussi plonger dans des espaces. C'est déjà un avantage que Chelsea joue dans le même système que la Belgique. Je n'aurai pas besoin de beaucoup de temps pour m'adapter. Je suis heureux que le premier match soit immédiatement un grand match à Arsenal. J'espère que nous réussirons quelque chose directement."

L'attaquant a également fait la comparaison entre la Serie A et la Premier League et n'a pas mâché ses mots, même s'il s'adressait au site de Chelsea. "Tactiquement et techniquement, ils sont meilleurs en Italie, mais en Angleterre tout est question d'intensité. J'ai marqué suffisamment de buts ici pour savoir où je me situe, donc rien de tout cela ne sera un problème. Notre équipe est forte et j'ai grandi, alors allons-y pour le titre."

En conclusion, Lukaku a également évoqué son lien avec l'icône des Blues, Didier Drogba. "Cette relation représente tout pour moi. Depuis longtemps, nous nous parlons régulièrement et ces dernières semaines, nous nous sommes également entendus par téléphone. Il connaît beaucoup de gens à Chelsea et m'a donné des conseils utiles", a conclu le Diable Rouge.