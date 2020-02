Romelu Lukaku buteur et passeur lors de la victoire de l'Inter à Ludogorets

Romelu Lukaku décisif face à Ludogorets - © NIKOLAY DOYCHINOV - AFP

Romelu Lukaku s'offre un but et un assist - Ludogorets - Inter Milan - 20/02/2020 L'Inter Milan s'est imposé 0-2 sur le terrain de Ludogorets ce jeudi en 16e de finale aller de l'Europa League. Une rencontre lors de laquelle Romelu Lukaku s'est une nouvelle fois montré décisif. Passeur sur le premier but de l'Inter, le Diable Rouge a ensuite enfilé son costume de buteur. Sur le 0-1, dos au but, au point de penalty, le numéro 9 a remis la balle en retrait à Christian Eriksen qui a croisé sa frappe et trompé la vigilance d'Iliev. Lukaku a ensuite alourdi la marque sur penalty à la 95e, 0-2. Avec ce résultat, l'Inter Milan a déjà fait un grand pas vers la qualification. Le match retour est prévu le jeudi 27 février à San Siro.