Romelu Lukaku avant le Clap 100 : ses 10 matches-référence avec les Diables

On n’oublie jamais sa première fois. Le jeune Romelu a 16 ans et 294 jours, Dick Advocaat lui offre sa toute première cape de titulaire dans ce match amical face au jeune Luka Modric et… Vedran Runje dans les bois. Lukaku joue en pointe, soutenu des flancs par Eden Hazard et… Maarten Martens . Thomas Vermaelen est capitaine, Mehdi Carcela gratte l’un de ses deux capes en Diable et… Steve Colpaert joue back droit. A la 77e minute, Romelu cède sa place à... Jonathan Blondel , sans avoir marqué mais en ayant sollicité Runje sur un centre en première zone.

C’est le premier chef d’œuvre de Lukaku. Auteur de son premier assist (pour Daniel Van Buyten ) lors de sa 5e cap, en septembre 2010 en Turquie), Romelu ouvre son compteur-but en match amical, lors de l’épopée de Voronezh. Georges Leekens a remplacé Dick Advocaat, file à l’anglaise pour palper… les roubles russes. Le voyage vers la Russie est perturbé par des soucis d’avion et de brouillard : les Diables ne posent le pied en Russie… que quatre heures avant la rencontre. Seul sur son île devant, Lukaku profite de la maladresse du portier Akinfeev et de deux assists d’une autre star en plein décollage, un certain Eden Hazard, pour imprimer le marquoir, seul face au but vide (2e minute) puis en se dégageant entre deux défenseurs (73e). Pour la première fois, Romelu fait son célèbre signe du cœur avec les doigts : c’est le début d’une longue série de buts. Sur le petit banc, Bjorn Vleminckx (oui, oui…) salive à la vue du maître ès buts. Toujours en veine de bons mots et surtout de récupération, Leekens parlera ce soir-là de " voyage-team-building, qui a soudé un groupe pour le futur ".

Voici le deuxième moment de gloire de Romelu… et cette fois en match officiel décisif pour la qualification en Coupe du Monde. Devenu T1, Marc Wilmots mise longtemps ses soussous sur Christian Benteke , premier choix de Willie. Depuis Voronezh, en près de 3 ans, Lukaku traverse une crise de confiance en Equipe Nationale : il n’a buté qu’une petite fois pour les Diables, en amical face au Pays-Bas en août 2012. Titulaire suite au forfait sur blessure de Big Ben, Romelu saisit pleinement sa chance au Stade Maksimir de Zagreb : pour sa 26e cap (et seulement 3 buts jusque-là…), l’attaquant de West Brom frappe deux fois avant la pause, sur une ouverture de Steven Defour au quart d’heure, puis sur une chevauchée fantastique à la 38e. Porté aux nues par les 2.500 fans belges ayant fauit le voyage, Lukaku s’efface pour Nacer Chadli après 68 minutes. La Belgique retrouve le Mondial après une éclipse de 12 ans, ayant débuté après le tournoi Japon-Corée 2002 : la génération dorée est en marche. Et pour Romelu, c’est le début de la voie royale vers un statut incontesté : sur ses 73e caps suivantes, il ne connaîtra que 8 fois les affres du petit banc national, mais pour des raisons de tournante et de récupération.

Artisan de la qualif pour le Mondial brésilien, Romelu Lukaku y perd sa place après deux matches décevants, au profit de la bombe Divock Origi . Mais l’arroseur arrosé va reprendre la main en 8e de finale, dans la chaleur moite de Salvador de Bahia face aux Etats-Unis de Jurgen Klinsmann , et au bout d’un match de dingo marqué par 39 frappes belges au but. Monté au jeu à 0-0 à l’approche de la prolongation, Lukaku sert l’assist pour Kevin De Bruyne à sa première touche, puis se charge lui-même du 2e but (sur assist de Kevin cette fois) face aux Yankees ! Romelu prend sa revanche sur Marc Wilmots, auquel il reprochera plus tard un manque de crédit. Peu importe : après son but, Romelu a fait comme d’habitude, le signe du cœur et la petite papote à la famille face caméra façon " Je t’aime Maman, je t’aime Papa ! "

Nous sommes à l’Euro 2016, les Diables sont encore en mode " vainqueur probable ". Ramenée sur terre en ouverture par l’Italie (déjà…), la colonie belge gratte sa première victoire du tournoi… mais ne perce le coffre-fort irlandais qu’après la pause. Dans la chaleur de Bordeaux chère à Marc Wilmots, domicilié pas loin, Romelu Lukaku place deux fois son gauche dévastateur, sur autant d’ assists de ses pourvoyeurs préférés, Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Mais ce seront les deux seuls pions du tournoi de Big Rom, que la famille Lukaku (le cadet Jordan est aussi de l’aventure française…) finira en crêpage de chignon avec Tonton Willie. Lille et le Pays de Galles sont passés par là…

Après la défaite initiale face à l’Italie, les Diables Rouges avaient besoin de se rassurer ce samedi après-midi face à l’Irlande et l’ont parfaitement fait en s’imposant largement (3-0) lors de la deuxième journée de groupe E. Un doublé de Lukaku et une bonne tête de Witsel ont signé une victoire importante pour la suite du tournoi.

Face aux aimables peintres naïfs venus de Gibraltar, Romelu Lukaku s’offre le seul triplé de sa carrière en Diable. Ou plutôt non : Big Rom avait déjà planté trois roses en amical contre Luxembourg (26 mai 2014), mais sa performance avait été annulée… car Marc Wilmots avait produit sept remplacements au lieu des six autorisés ! Sur la route du Mondial 2018, ce jour-là, Lukaku ajuste donc de la tête, puis deux fois du gauche… dont un penalty, son premier en Diable Rouge – le serial-buteur ne laisse plus rien aux autres. Le berger Romelu répond à la bergère Benteke, également auteur d’un triplé lors de l’aller, 10 mois plus tôt à Gibraltar… et que Lukaku avait suivi de la banquette. Cette fois, les rôles sont inversés : Romelu plante et Christian compte les nervures… En fin de campagne éliminatoire, Lukaku aura frappé 11 fois…

Autre clin d’œil de l’Histoire : le match a lieu à Sclessin, où le jeune Lukaku avait égrené ses premières minutes en pro, 8 ans et demi plus tôt, lors d’une sinistre finale retour des Play-Offs. Jadis jeté du Standard, Thomas Meunier est aussi porté par le contexte : le Gaumais plante 3 buts et 4 assists !