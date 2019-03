"Romelu avec l'insouciance d'Eden, ça ferait quelque chose… !"

Hier, il a fait exploser la Ville-Lumière. Lui, c’est Romelu Lukaku : double buteur et grand artisan du miracle de Manchester United au Paris-St-Germain. Si souvent enterré, et toujours de retour : Romelu Lukaku a encore dribblé tous ses censeurs.

Romelu Lukaku le Phénix : enterre-le, il renaît aussitôt. Premier choix et titulaire indiscutable de José Mourinho, le buteur belge a perdu sa place sous Ole Gunnar Solskjaer, qui lui préfère Marcus Rashford.

" Le coach avait son plan " expliquait Lukaku hier soir, après sa démonstration au Parc des Princes : " Il m’a dit de faire de l’entraînement spécifique durant 3 ou 4 semaines et de travailler ma finition, qu’ensuite je serais de nouveau au top. Il avait raison. "

Frédéric Waseige, consultant RTBF, suit de près le football anglais. Il n’a jamais douté des qualités de Lukaku. " C’est absolument ahurissant de voir qu’après 3 ou 4 bons matches, on l’enterre systématiquement. Lukaku va toujours progresser, car il travaille comme un fou, il est guidé par l’ambition et il a la volonté de tout exploser. "

En une semaine, Lukaku a claqué 3 doublés : mercredi à Paris et, avant cela, contre Crystal Palace et Southampton. " Trois de ses quatre derniers buts en Premier League sont ce que j’appelle des ‘Henriettes’ : intérieur croisé, petit filet " poursuit Waseige. " Romelu s’est imprégné de tous les conseils de Thierry Henry, lors de leur cohabitation chez les Diables. Il en recueille les fruits aujourd’hui. "

Lukaku ; l’obsessionnel du détail, bouffe de la vidéo, encore et encore. Au point de se mettre lui-même la pression. " C’est clair que si Romelu avait, en plus de son perfectionnisme, l’insouciance d’Eden, ça ferait un fameux cocktail… " se marre Waseige.

111 buts en PL, 20e meilleur buteur d’Angleterre, tout seulement à seulement 25 ans. Et pourtant, la critique est là, incessante : certains qui l’annoncent monnaie d’échange de Dybala cet été et, voici quelques mois, lui-même qui parlait d’arrêter les Diables après l’Euro.

"Il a eu un coup de ras-le-bol et il l’a exprimé. Mais mettez-vous à sa place : tout ce qu’il a déjà fait à son âge, et après 2 matches moins bien, les critiques qui fusent, ça use à force. Ce serait son choix mais personnellement, j’ai beaucoup de mal à croire qu’il va s’arrêter là."