Roland Duchâtelet: "Qui veut déstabiliser Pierre François?"

Ce mercredi, de nouvelles perquisitions ont été menées dans le milieu du football belge dans le cadre des Football Leaks. Dans l’œil des enquêteurs, les licences obtenues par le club de Mouscron pour les compétitions belges. Ils soupçonnent les dirigeants de contourner le règlement. Pini Zahavi, l'un des détenteurs du fond d'investissement qui a racheté le club, serait en réalité celui qui possède les rênes sportives des Hurlus. Sauf qu'un club ne peut pas être détenu par un agent de joueurs. Les langues se délient alors... "Tout le monde savait" réagissent certaines personnalités du football belge. Pierre François, CEO de la Pro League est lui aussi accusé d'avoir été au courant de tout et l'homme ne le nie pas. Pour Roland Duchâtelet aussi tout le monde le savait mais personne ne pouvait le prouver, Pierre François non plus donc.

A notre micro, l'ancien dirigeant du Standard et de Saint-Trond explique: "Forcément Pierre François le savait aussi. Qu’on dise maintenant qu’il aurait dû le dire… On le savait tous ! Le problème c’est que c’était difficile de le prouver apparemment. Ça tient aux jugements de certains. Mais je pense qu’il ne faut rien reprocher à Pierre François à ce niveau-là."

D'un point de vue plus personnel, il pense que Pierre François, qu'il a côtoyé pendant leur période au Standard, pourrait être un atout pour l'enquête: "Je me demande aussi qui essaie de décrédibiliser Pierre François. Moi je l’ai connu pendant longtemps, je le connais bien et je pense que c’est une personne correcte. Ce qui me trouble, c’est qu’il y a clairement dans les médias des tentatives de le décrédibiliser. Peut-être qu’il gêne en ce moment... mais moi j’aime autant qu’il puisse coopérer et qu’il puisse faire son boulot actuellement et essayer d’avancer. Et aider les gens qui font l’enquête sur le footballgate. Et il peut être fort utile puisqu’il connait fort bien pas mal d’intervenants."