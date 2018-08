Robson-Kanu, le bourreau gallois des Diables Rouges, prend sa retraite internationale

Thomas Hal Robson-Kanu a mis fin à sa carrière d'international gallois. L'attaquant de 27 ans de West Bromwich, bourreau des Diables Rouges en quart de finale de l'Euro-2016 à Lille, a en effet annoncé que le temps était venu pour lui de se concentrer exclusivement sur son club et sa famille.

"Je suis très reconnaissant à mon pays de m'avoir permis de réaliser mon rêve de pouvoir le servir en sélection nationale", a-t-il en effet écrit dans un "message à la nation".

"C'était vraiment un grand honneur de porter ce maillot national. Mais le temps est maintenant venu pour moi de me consacrer uniquement à mon club et à ma famille. Je souhaite de tout mon coeur à Ryan Giggs de continuer à poursuivre avec succès l'oeuvre de Gareth Speed (qui s'est suicidé en 2011, pour rappel, ndlr) et de Chris Coleman."

Robson-Kanu qui avait débuté sa carrière internationale en 2010, alors qu'il évoluait à Reading, en D2 anglaise, a depuis été capé à 44 reprises. Il a inscrit cinq goals, dont celui contre la Belgique de Marc Wilmots au Stade Pierre Mauroy, lequel a éjecté les Diables Rouges de l'Euro qu'ils pensaient remporter haut la main...