Roberto Martinez : "Un match amical en mars, c'est suffisant"

Cinq mois après le dernier match amical remporté par la Belgique face au Japon (1-0), les Diables rouges se sont donc réunis ce lundi à Tubize. Le premier rassemblement pour eux en 2018 et le dernier aussi avant l’annonce de la liste des 23 qui se rendront en Russie en juin prochain.

La semaine débute avec des inquiétudes concernant deux joueurs en particulier : Thibaut Courtois, blessé aux ischio-jambiers et Thomas Vermaelen, victime d'une contusion à la cheville.

"En ce qui concerne Thomas Vermaelen, on fera une évaluation d'ici jeudi en parfaite accord avec le staff médical du Barça. On verra alors s'il est apte à reprendre. Thibaut Courtois se sentait, lui, déjà un tout petit mieux aujourd'hui. Dans son cas, on verra vendredi s'il peut participer à la deuxième partie de la préparation", a expliqué le coach fédéral.

Pas question de prendre de risques avec ses deux éléments dont on connaît bien les qualités.

Durant cette semaine internationale, l'Allemagne affrontera l’Espagne et le Brésil. L’Angleterre sera opposée aux Pays-Bas et l’Italie. Enfin, la France défiera la Colombie. Des affiches alléchantes, bien loin d’un Belgique-Arabie Saoudite. Disputer une seule rencontre amicale, cela est-il suffisant ?

"Pour moi, il y a deux parties dans la préparation pour le Mondial. La première, c'est ce match amical contre l'Arabie Saoudite et puis il y aura ces trois amicaux en juin (contre le Portugal le 2, contre l'Egypte le 6 et face au Costa Rica le 11, ndlr). Pour moi, une rencontre amicale en mars, c'est suffisant. On a déjà les informations prises lors du dernier rassemblement (en novembre, ndlr). Ici, on a l'occasion dans la première partie de la semaine de faire un travail individuel plus spécifique aux besoins des joueurs qui ont besoin de récupérer", a insisté Roberto Martinez.

Cette semaine devrait aussi permettre au sélectionneur national de voir à l'oeuvre la révélation du Club de Bruges, Anthony Limbombe. Il a de toute évidence les qualités pour venir titiller Yannick Carrasco sur le flanc gauche de la Belgique.

"Aujourd'hui, il s'est bien entraîné, il apporte de la fraîcheur. Maintenant, il doit s'intégrer au groupe. Je m'attends à ce qu'il ait du temps de jeu contre l'Arabie Saoudite", a conclu le coach espagnol.