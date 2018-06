Roberto Martinez relativise la sortie d'Eden Hazard sur Romelu Lukaku

Eden Hazard n'a pas hésité à lancer une pique à l'adresse de Romelu Lukaku à la mi-temps du match des Diables Rouges face au Panama lundi. Si la Belgique s'est imposée 3 à 0, le score à la pause était toujours vierge (0-0) et le capitaine belge réclamait un peu plus de présence de Romelu Lukaku, auteur de deux buts ensuite en seconde période.

"On ne peut pas parler de critiques, il est normal dans un groupe que les joueurs se disent les choses", a relativisé Roberto Martinez mardi lors de son point presse balayant tout début de polémique. "Nous voulons tous nous améliorer et nous devons être exigeants. Il y a beaucoup d'attente. On ne peut pas parler de critiques, les relations entre les joueurs sont très bonnes. Il y a aussi beaucoup de discussions sur le terrain. C'est une manière de fonctionner, en communiquant beaucoup. Il est dangereux de penser que seul le talent permet de gagner. Il faut mettre en pratique ce talent et c'est ce que nous essayons de faire."

Romelu Lukaku, 24 ans, empile les buts et en a inscrit deux en seconde période face au Panama. "Il est devenu plus mature, il veut être le meilleur", a analysé Roberto Martinez. "Mais le plus important est qu'il met cela au service de l'équipe. C'est quelqu'un qui veut que l'équipe gagne. Il a de l'expérience et a encore une grosse marge de progression. On parle d'un joueur qui n'a que 24 ans et c'est déjà sa deuxième Coupe du monde. Sa principale qualité est qu'il peut marquer à tout moment. Il a beaucoup de confiance en lui, et il connaît très bien les joueurs qui sont autour de lui."