Roberto Martinez refuse de commenter un éventuel départ au Barça : cette fois-ci, le discours a changé

Dans le débriefing de la sélection des Diables Rouges sur l’instalive du compte RTBF Sport, deux journalistes ont tenté de décrypter les messages envoyés par le sélectionneur Roberto Martinez en préambule au Final Four de la Nations League.

Roberto Martinez a été cuisiné par la presse à la suite de sa sélection de 24 joueurs pour le final four de la Nations League. Entre les questions posées sur l’émergence de Charles De Ketelaere, la "forme de sa vie" de Hans Vanaken ou sur le peu de choix en défense centrale, Martinez a été confronté à des questions concernant son avenir. Le tacticien est cité depuis plusieurs semaines comme remplaçant potentiel de Ronald Koeman, en cas de limogeage de ce dernier. Vacillant, le Néerlandais a été battu en semaine à Benfica (3-0) et devra plus que probablement sauver sa tête en réalisant un bon match face au champion en titre, l’Atlético Madrid, le week-end prochain. Ce vendredi matin, Roberto Martinez avait déjà réagi dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, en expliquant qu’il ne commentait pas les rumeurs… mais qu’il ne savait pas de quoi demain serait fait. Confirmation en conférence de presse lorsqu’il a répondu de manière brève mais ferme à deux questions. L’une venue d’un confrère de la presse francophone, une autre venue d’Espagne (Cadena Ser). A plusieurs reprises depuis qu’il est chez les Diables, Martinez a été courtisé. Et jusqu'ici, il avait balayé les rumeurs en renvoyant les intéressés aux termes de son contrat.