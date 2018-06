Roberto Martinez : "Nous attendrons jusqu'à la dernière seconde pour donner la liste des 23"

Le match amical contre le Portugal ce samedi au Stade Roi Baudouin (20h45) doit permettre à Roberto Martinez de dissiper (ou pas) les derniers doutes qu'il peut avoir avant de communiquer sa liste définitive des 23 pour le Mondial en Russie.

Cela dit, elle serait peut-être déjà connue. Explication : Chaque Diable bénéficiera, en Russie, d'un matelas sur mesure. Une équipe de la VRT est allée filmer la firme fabriquant ces matelas. Sur ceux-ci, on pouvait y lire distinctement le nom des joueurs. Sur base des images, Het Laatste Nieuws a relevé l'absence de 5 noms : Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Adnan Januzaj, Christian Kabasele et Matz Sels. De quoi imaginer qu'ils étaient les 5 qui seront "exclus" le 4 juin de la sélection définitive. Une histoire à dormir debout démentie par la firme et l'Union belge à laquelle le sélectionneur national a aussi réagi à notre micro : "Il y une histoire qui circule dans la presse qui ne donne aucune vérité en relation avec les 23 joueurs sélectionnés. De ce point de vue là, c’est juste une histoire créée de toute pièce avec aucune vérité derrière. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour en parler. Si vous me demandez lesquels sont les 23 préférés de tous nos partenaires commerciaux, vous devrez demander à chacun des partenaires. Cela n’a aucun lien direct avec la sélection finale des 23 joueurs. De toute façon, quiconque suit les diables rouges connait les procédures des équipes et sait que nous suivons les règles méticuleusement et nous attendrons jusqu’à la dernière seconde, jusqu’au 4 juin pour prendre la décision finale. Donc cette décision n’a pas encore été prise".

Et d'ajouter : "Ce qui est décevant c’est que ça en devient une histoire qui prend de l'importance, vous me demandez de parler de ça au lieu de parler du Portugal, de comment les joueurs se sont entraînés, comment ils se préparent, et comment on crée un bon environnement pour que tout se passe bien. Et ça, c’est vraiment le seul souci que j’ai".

En ce qui concerne la réaction du groupe, le coach espagnol avoue : "Comme vous pouvez l’imaginer, les joueurs sont habitués à ces histoires. Je préférerais parler à propos de ce que les joueurs font, à propos de ce que nous pouvons contrôler, des positions que nous allons adopter demain. Mais malheureusement, toute la conversation maintenant tourner autour d’une situation que je trouve comique. L’idée que la liste des 23 serait déjà bloquée n’est pas juste, cela ne serait pas du tout professionnel. Car nous ne pouvons pas prendre cette décision avant que tous les conclusions médicales soient rendues après le match contre le Portugal."

La principale inquiétude concerne le défenseur du Barça Thomas Vermaelen (touché aux ischio-jambiers) qui a suivi un programme individuel toute la semaine et qui est toujours en revalidation. Son indisponibilité pourrait encore être de deux semaines. Mais, de toute évidence, le coach fédéral est confiant. "Sa revalidation se poursuit favorablement. Vermaelen va bien, les médecins font un très bon travail", a-t-il souligné.

Vermaelen sera naturellement face au Portugal, tout comme Axel Witsel qui a reçu au coup au genou lors de son dernier match avec Tianjin en Ligue des champions asiatique. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe cette semaine et pas question de prendre de risque le concernant.

De quoi offrir de nouvelles possibilités tactiquement avec un duo Mousa Dembélé-Kevin De Bruyne au milieu du jeu ?

Enfin, même si Cristiano Ronaldo ne sera pas sur le terrain ce samedi au Stade Roi Baudouin, le Portugal reste un adversaire de taille pour les Belges et Roberto Martinez se réjouit d'affronter un tel adversaire. Roberto Martinez tient d'ailleurs à rappeler que "en finale du dernier Euro, les Portugais ont réussi à s'imposer sans Ronaldo".