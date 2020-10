Roberto Martinez : "notre deuxième mi-temps était insuffisante pour gagner ici"

Roberto Martinez s’est présenté en conférence de presse à la suite de la défaite des Diables rouges en Angleterre (2-1). Il a d’abord abordé le changement précoce de Kevin De Bruyne. "Il n’est pas sorti blessé. Mais il ne se sentait pas à 100% et c’est plutôt par précaution qu’il est sorti." "Yari Verschaeren avait le profil pour remplacer De Bruyne à ce moment-là, et je pensais que Doku allait pouvoir faire la différence en un contre un."

"On a très bien joué en première mi-temps. On aurait dû faire une meilleure deuxième mi-temps pour l’emporter. Mais je suis content de notre entame de match ici à Wembley. Sans les Hazard, Vertonghen, Mertens, Vermaelen, il y avait des opportunités pour les autres joueurs de se montrer. C’est dommage."

L’entraîneur a confirmé que Vertonghen et Mertens ne rejoindraient pas pas le groupe pour le match en Islande. "Je suis très déçu, parce que la première mi-temps était la nôtre. On n’a pas su jouer notre jeu en fin de match et c’est le plus décevant. Quand on regarde l’ensemble du match, on doit s’estimer déçus." "Il y a eu une réaction après le 2-1, mais l’exécution de nos attaques n’était pas aussi précise que d’habitude."