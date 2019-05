Roberto Martinez : Mas que un coach ?

Ce n'est encore qu'une rumeur, mais la presse catalane semble sûre de son coup : Roberto Martinez serait le candidat n°1 pour prendre la succession d'Ernesto Valverde à Barcelone...dans le cas où celui-ci quitterait le club.

L'information provient de deux sources : le quotidien Sport et Catalunya Ràdio, le sélectionneur des Diables Rouges aurait été contacté par le FC Barcelone. L'entraîneur actuel Ernesto Valverde n'est , certes, pas encore parti. Au contraire, il a même reçu le soutien officiel de sa direction et, principalement, de son président Josep Bartemeu. Mais la défaite récente du Barça face à Valence, en finale de la Coupe du Roi, conjuguée au traumatisme de la Redsmontada de Liverpool en Champions League, ont placé Valverde sur la sellette.

Le club veut prendre le temps de la réflexion et évaluer, avec Valverde, s'il se sent encore l'homme de la situation. Forcément donc, le Barça prend aussi les devants et tâte le terrain auprès d'éventuels successeurs. Roberto Martinez en fait partie. Selon la presse catalane, l'intéressé aurait reconnu l'existence de contacts mais refusé de les commenter "tant qu'il n'aura pas eu de contacts avec Bart Verhaeghe et Mehdi Bayat". Du côté de la Fédération et de ses porte-paroles, on réfute actuellement toute prise de rendez-vous de Martinez avec ses employeurs...

Un profil prédestiné

On le comprend, on est encore loin d'un éventuel départ du sélectionneur des Diables Rouges (sous contrat avec la Fédération jusqu'en 2020... comme Ernesto Valverde à Barcelone) mais ce qui est certain c'est que Martinez fait de plus en plus parler de lui en Espagne.

Cela peut semble évident, et pourtant ça ne l'est pas tant que ça...

L'essentiel de sa carrière de joueur pro, Martinez l'a passé en Angleterre et en Ecosse (Wigan 1995-2001, Motherwell 2001-2002, Walsall 2002-2003, Swansea 2003-2006 et Chester 2006-2007). Idem pour sa carrière de coach (Swansea 2007-2009, Wigan 2009-2013, Everton 2013-2016) jusqu'à ce que la Fédération belge vienne le chercher, dans la foulée de l'Euro 2016.

C'est donc son parcours avec les Diables Rouges qui a fait connaître Martinez en Espagne. La 3è place de la Belgique à la Coupe du monde 2018 lui a évidemment valu une publicité maximale, au point d'être cité successivement à la tête de l'équipe nationale espagnole, du Real Madrid, et aujourd'hui de Barcelone. Un club dont il est naturellement plus proche, vu ses racines catalanes.

Son style et sa science tactique recueillent pas mal de suffrages auprès de la frange la plus "cruyfienne" du Barça. Logique, là aussi, puisque Martinez et Jordi Cruyff, le fils de Johan, sont amis de longue date et que Jordi reconnaît en Martinez une sorte d'héritier du légendaire Ballon d'or néerlandais.

Résultats, racines, style, trois éléments qui plaident en faveur d'un rapprochement entre Roberto Martinez et le FC Barcelone.

Mais rappelons-le, à ce stade, on est encore très loin d'un aboutissement éventuel...