Roberto Martinez : "Les Diables Rouges n’ont pas de sens sans le public"

Lors de la conférence de presse de ce jeudi midi, pendant laquelle Roberto Martinez a révélé une sélection de 31 joueurs en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, le coach a évoqué le retour du public dans les stades. "C’est la première fois depuis deux ans que nous allons jouer un match entouré du public. C’est un vrai soulagement. Si nous jouons, c’est pour les supporters, nous avons besoin d’eux, on a besoin de ressentir cette effervescence et on a tellement hâte de retrouver chacun d’entre eux. Les Diables Rouges n’ont pas de sens sans le public."

Les Diables Rouges vont disputer trois matchs en une semaine : contre l’Estonie le 2 septembre, contre la Tchéquie le 5 et contre la Biélorussie le 8 septembre.