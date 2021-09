Roberto Martinez : "J’alignerai une équipe pleine de fraîcheur contre la Biélorussie"

Les Diables rouges sont arrivés à Kazan où ils affronteront mercredi soir la Biélorussie pour le dernier match de qualification de ce triptyque du mois de septembre. Même si Verschaeren et De Ketelaere ont rejoint le groupe, le sélectionneur devra se passer d’une flopée d’absents. Aux côtés des suspendus Vertonghen et Lukaku s’ajoutent les forfaits de Witsel, Carrasco, Meunier et Courtois qui n’ont pas effectué le déplacement.

On sait déjà que Koen Casteels sera titulaire dans les buts pour la 2e fois de sa carrière. En conférence de presse, Roberto Martinez a évoqué différents sujets dont la fraîcheur de l’équipe, l’intégration des jeunes joueurs et le remplacement de Lukaku.

Qu’attendre de l’équipe ?

"On va disputer un 3e match en 7 jours. Je dois tenir compte de l’aspect fraîcheur. Ma priorité c’est d’avoir des joueurs frais. Et je dois admettre que la vingtaine de joueurs qui composent le noyau est assez frais.

Alderweireld, Denayer, Vanaken et Hazard ont déjà joué deux matches mais semblent encore relativement frais. Je ne dis pas qu’Eden jouera les 90 minutes mais je ne le trouve pas fatigué."

L’absence de Witsel et Carrasco une décision en concertation avec les joueurs ?

"Oui c’est un choix que nous avons fait ensemble. Witsel est de retour après une longue blessure et n’a pas encore disputé beaucoup de matches. Il est donc logique que j’en tienne compte et qu’il ne fasse pas le voyage. Le même discours vaut pour Carrasco qui a également disputé les deux matches", a détaillé Roberto Martinez avant d’aborder le poste de gardien de but "Courtois est parfaitement fit et aurait pu jouer mais avec Koen Casteels, nous disposons d’un excellent gardien. Il est important pour moi de le voir à l’œuvre. Tous ceux qui ne sont pas là ont une bonne raison."

Qu’attendre du match face à la Biélorussie ?

"C’est un match de qualification qui a la même valeur qu’un autre. 3 points. La Biélorussie possède en ses rangs un excellent attaquant en la personne de Lisakovich. Un joueur qu’il faudra tenir à l’œil. Pour le reste, je m’attends à un adversaire avec une forte structure défensive qui nous laissera moins d’espaces que la République tchèque… C’est aussi une équipe qui se projette vite en contre. Elle me fait penser à l’Estonie".

Kazan vous rappelle de bons souvenirs ?

Évidemment. Même si le terrain ne semble pas en très bonne condition. Cette ville nous rappelle d’excellents souvenirs (la victoire face au Brésil 2-1 au Mondial 2018, ndlr). D’ailleurs, nous logeons dans le même hôtel.

Qui aligner de Michy Batshuayi ou de Christian Benteke en l’absence de Romelu Lukaku ?

"Que ce soit Michy ou Christian, ils n’ont jamais déçu en équipe nationale. Ils vont se partager le rôle et savent ce qu’ils ont à faire. Au sein de cette équipe, tout le monde doit être prêt à jouer. Cela vaut également pour Benteke et Batshuayi. Ils ont tous les deux effectué un bon début de saison et joueront tous les deux", a déclaré le sélectionneur qui a confirmé que les plus jeunes recevraient également du temps de jeu.