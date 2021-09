Roberto Martinez : "Il faut profiter jusqu’au bout de cette belle génération"

Déterminé et un tantinet revanchard : c’est un Roberto Martinez appliqué qui s’est présenté devant notre micro, à la veille de la reprise de la campagne vers le Qatar. L’Euro, c’est déjà le passé…

"C’est clair qu’on n’a pas obtenu ce qu’on voulait à l’Euro, mais on a laissé les doutes derrière nous" explique le Sélectionneur Fédéral. "On a livré des matches à haute intensité, mais il ne faut pas rester sur un sentiment de défaite. Il faut regarder devant nous, et dans 14 mois au Qatar, on a l’occasion de s’illustrer. Je dispose d’un groupe mature et gourmand, qui va tirer les bonnes leçons de l‘Euro et repartir du bon pied. On doit profiter jusqu’au bout de cette belle génération… et on est bien décidé à en retirer le meilleur."

Les prochains mois proposent un menu parallèle aux Diables : outre le Qatar, il y aura aussi la Nations League.

"Gratter les 3 points sera le plus important ici en Estonie. Mais j’attends aussi qu’on montre du rythme et de bonnes connections car l’équipe est remodelée par rapport aux matches précédents, vu les quelques forfaits. L’Estonie sera très motivée : elle voudra marquer l’Histoire face à nous et elle va retrouver le soutien du public. Je m’attends à un match rude, avec beaucoup d’engagement dès le début. Il faudra montrer de la concentration et surtout bien gérer, car nous avons encore deux matches derrière et je veux surtout éviter de nouvelles blessures. Mais si nous produisons du contenu intéressant, le reste suivra : je n’ai pas de doute là-dessus."