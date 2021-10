Roberto Martinez avant le match des Diables contre l'Italie : "On ne va pas changer pour changer"

Roberto Martinez a répondu aux questions de la presse à la veille de la petite finale contre l'Italie. Tout comme Yannick Carrasco, il a tenu a relativiser le climat morose autour de l'équipe nationale et autour de sa personne. Le sélectionneur a remis les choses au clair par rapport à la petite finale. Loin du discours de Thibaut Courtois, qui ne comprenait pas l'intérêt de jouer cette rencontre lorsque la question lui avait été posée à chaud, Martinez souhaite aligner une équipe compétitive. "On a créé un système de jeu où différents types de joueurs peuvent nous apporter de la qualité. Il faudra bien sûr remplacer Lukaku et Hazard, qui ont des petites surcharges et pour lesquels nous ne prenons pas de risques."

►►► À lire aussi : Yannick Carrasco à propos du Qatar : "Nous on y croit mais vous, vous croyez toujours en nous ? On dirait que non"