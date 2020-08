3 août 2016 : Roberto qui ?

Roberto Martinez : 4 ans à la tête des Diables Rouges en six dates clés - © Vincent Van Doornick - BELGAIMAGE

"Our new coach : Roberto Martinez". Ces quelques mots publiés sur les comptes officiels de la fédération belge de football officialisent une information restée jusque-là bien secrète : Roberto Martinez sera le nouvel entraîneur de la sélection belge. A lui la tâche de succéder à Marc Wilmots, remercié après le traumatisme de la défaite contre le pays de Galles en quart de finale de l'Euro 2016. Le Catalan au cœur britannique émerge du flot de CV reçus par la fédération. Il supplante le Français Rudi Garcia, le pas-vite-gêné Dick Advocaat et… Michel Preud’homme, encore sous contrat au FC Bruges. Le choix des Bayat et Verhaeghe a de quoi surprendre. Martinez ne possède pas un CV kilométrique, ne connaît a priori rien du football belge et ne parle aucune des langues nationales. Tout juste a-t-il à mettre à son crédit une victoire en FA Cup 2013 avec Wigan et une bonne entente avec certains Diables, dont Lukaku et Mirallas qu’il a croisé lors de son séjour à Everton.

Gentleman pas fort expressif et maniant une langue de bois polie mais ferme, Martinez fixe l’objectif : mener les Diables Rouges plus loin que l’écueil des quarts de finale, sur lesquels la Belgique a buté lors des deux derniers tournois. Stupeur lorsqu’il égrène les noms des personnalités qui composent son staff : Graeme Jones, son adjoint de toujours mais surtout Thierry Henry. "Le Thierry Henry ?", s’interrogent tous les fans des Diables Rouges. C’est bien lui. L’ancienne star mondiale souhaite mettre le pied à l’étrier et devenir -à terme — entraîneur. Il endosse le rôle de T3. Joli coup médiatique pour faire rayonner la sélection belge à l’international, c’est aussi une vraie plus-value pour le vestiaire. Tous ont été bercés par les exploits du Français : champion du monde en 1998, légende statufiée à Arsenal et vainqueur de la Ligue des champions avec le Barça de Guardiola, il est une référence que les joueurs admirent. Bien joué, Bob.