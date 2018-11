Robbie Keane met un terme à sa carrière

Robbie Keane, 38 ans, a annoncé la fin de sa carrière de footballeur, ont rapporté différents médias mercredi. Dimanche, la fédération irlandaise annonçait que son meilleur buteur de tous les temps était l'adjoint du nouveau sélectionneur Mick McCarthy, nommé après l'éviction de Martin O'Neill.

Recordman de sélections et meilleurs buteur de l'histoire de l'Irlande (146 caps et 68 buts), Robbie Keane a joué en Angleterre pour Wolverhampton, Coventry, Tottenham, Leeds, Liverpool, West Ham et Aston Villa. Il a également évolué à l'Inter Milan, au Celtic, au LA Galaxy ainsi qu'à l'Atletico de Kolkata en Inde récemment. Il aura marqué 325 buts en 737 rencontres en carrière.

"Je n'aurais pas pu rêver d'un tel parcours", pouvait-on lire dans un communiqué de presse. "J'ai profité de chaque moment de mes 18 années en équipe nationale. Je ne peux exprimer à quel point je suis fier d'avoir porté le maillot irlandais."