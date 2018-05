Rob Schoofs reste au FC Malines malgré la relégation

Rob Schoofs restera trois saisons de plus avec le FC Malines, a révélé celui-ci mercredi sur son site. Le milieu de terrain de 24 ans restera au KVM malgré la descente en Proximus League la saison prochaine.

Schoofs a démarré sa carrière professionnelle en 2011 à Saint-Trond et avait été vendu à La Gantoise en 2016. Là-bas, il n'a pas réussi à trouver sa place et a donc décidé l'été passé de s'engager avec le FC Malines pour une durée de quatre saisons. Il a disputé 22 rencontres avec le Malinwa cette saison, au cours desquelles il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives.

"Nous sommes contents de conserver Rob Schoofs à bord. Rob est très motivé et veut se prouver qu'il est capable d'aller plus loin avec Malines", a indiqué Stefaan Vanroy, responsable de la cellule sportive, sur le site internet du club. "Nous comptons sur lui pour disputer une bonne saison dont il commencera la préparation avec nous dès maintenant."