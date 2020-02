Rits, auteur d'un doublé, sauve Bruges face à Waasland - Beveren

A quelques jours d’affronter Manchester United en Europa League, le Club de Bruges, leader du championnat recevait Waasland-Beveren, 15e. Le match s'est soldé par une victoire des Blauw en Zwart 2 buts à 1. Mats Rits est le sauveur du soir pour Bruges, il avait ouvert la marque en première mi-temps et a offert la victoire à la dernière minute au leader. Tuur Dierckx avait égalisé pour les visiteurs à la sortie des vestaires.

Pour cette rencontre, Philippe Clément décide de laisser Vanaken et Deli au repos en vue de la réception des Red Devils. Et l’absence du meneur de jeu se fait sentir, les Brugeois manquent de créativité et peinent à se créer des occasions face à un bloc de Waasland-Beveren bien organisé.

Il faut attendre la 35e minute pour voir le Club se procurer sa première véritable occasion avec un tir lointain qui passe à côté. A la 40e minute, les Blauw en Zwart trouvent finalement la faille sur corner. Mats Rits ouvre la marque d’un petit lob après un cafouillage qui fait suite à une tête de Mechele repoussée par Jackers. Fébriles en défense, les Brugeois laissent quelques espaces aux visiteurs, mais ceux-ci, trop imprécis, n’en profitent pas.

Au retour des vestiaires, les Waeslandiens reviennent au score après une contre-attaque rondement menée. A la 53e, l’ancien Brugeois Tuur Dierckx reprend bien le centre en retrait de Foulon et trompe la vigilance de Mignolet. Philippe Clément décide alors de faire deux changements, Vanaken et Tau remplacent Schrijvers et de Ketelaere. A la 70e, Diatta tente sa chance à distance, mais Jackers stoppe le ballon sans trop de problèmes. Après cette occasion, le coach brugeois prend tous les risques et fait monter Dennis à la place de Sobol.

Surtout dangereux sur phase arrêtée, les Brugeois voient Waasland se créer la plus grosse occasion par Koita (75e). A 10 minutes du terme, la frappe déviée de Dennis passe à côté des buts défendus par Jackers. A l'entame des 5 minutes de temps additionnels, Waasland-Beveren est réduit à 10. Agyepong, monté à la 73e, est exclu pour deux cartes jaunes. Sur le coup-franc qui suit, Ricca place sa tête juste à côté. Sur la dernière action du match, Rits sauve les Blauw en Zwart en plaçant un plat du pied à côté du gardien. Jeu, set et Mats pour Bruges.

Peu inspirés, les Brugeois empochent miraculeusement les 3 points et restent leaders avec 61 points. La Gantoise est 2e (52) et Charleroi complète le podium (47).