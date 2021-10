Rien ne va à Wolfsburg : Casteels, Vranckx, Lukebakio et Bornauw patinent avec 1 point sur 15

Woflsburg est le club allemand qui présente la plus belle délégation belge. Outre Koen Casteels, gardien emblématique du club depuis 2016 et actuel capitaine, trois Belges ont renforcé l'équipe cette saison. Sebastiaan Bornauw a débarqué en provenance de Cologne, Dodi Lukebakio est arrivé du Hertha Berlin et Aster Vranckx a rejoint le club à l'entre-saison, alors que son transfert était bouclé depuis près d'un an.

Cette saison, les Loups sont emmenés par Mark van Bommel. L'ancien rugueux milieu de terrain a repris les rênes de la formation et ses débuts ont été une réussite. L'équipe a débuté sa saison par un 12 sur 12 en ne concédant qu'un seul but. Mais l'élan a été brisé net fin septembre : contre Hoffenheim, l'équipe subit sa première défaite en aborde une très mauvaise série d'un point sur quinze. La plus mauvaise série depuis 2019. C'est logiquement inquiétant pour l'ambitieux club qui a trébuché à la 8e place du classement (13 points). Bien loin du Bayern (22) et du dernier club à s'accrocher derrière (Dortmund, 21).