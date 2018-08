Ricardo Sa Pinto se relance au Legia Varsovie

Ricardo Sa Pinto a retrouvé du boulot. L'entraîneur portugais s'est lié avec le Legia Varsovie pour trois saisons.



Pour l'anecdote, l'ancien attaquant a débuté sa carrière d'entraîneur le 16 février 2012 en 1/16e de finale de l'Europa League ... contre les Wojskowi (2-2).



Le bouillant Sa Pinto avait mené le Standard à la victoire en Coupe de Belgique et à la 2e place en championnat la saison dernière avant de devoir céder sa place à Michel Preud'homme, icône du club liégeois.



Ce n'est pas la première fois que le Legia tente de relance un coach passé par notre Pro League. En 2016, Besnik Hasi avait été nommé à la tête de la formation polonaise. L'aventure avait tourné court puisque l'ancien médian avait été licencié à la mi-septembre après à peine 18 rencontres.



Varsovie est déjà le 8e employeur de Ricardo Sa Pinto. Il a par le passé entraîné le Sporting, l'Etoile Rouge de Belgrade, OFI Crète, Atromitos (deux fois), Belenenses, Al-Fateh et le Standard. C'est à Liège qu'il est resté le plus longtemps. Il a dirigé 42 rencontres des Rouches.