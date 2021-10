Revoilà Bas Dost : au placard depuis trois mois, le Néerlandais a mis tout le monde d'accord

Potentiellement, ce cocktail de fiers Néerlandais relégués le banc avait tout d'un poison pour Philippe Clement. Mais le coach belge a su réinjecter Ruud Vormer au bon moment (contre Courtrai où il inscrit un doublé) et patientait pour suivre la même démarche avec Dost. Sur le terrain de Saint-Trond, où il avait déjà brillé la saison dernière grâce à un magnifique but sur service de De Ketelaere, il a récidivé. Un premier but de renard dans le petit rectangle. Un second à peine plus loin d'une tête intelligente. Revoilà Bas Dost, assurance-but dès qu'il est servi correctement à mois de dix mètres de la cage adverse. En fin de rencontre, le Néerlandais a laissé sa place à Wesley Moraes. L'ancien transfert sortant le plus cher du Club (25 millions d'euros) est revenu dans la Venise du Nord pour se refaire la cerise et va lui aussi toquer à la porte du onze de base. Par son doublé, qui offre la victoire et la tête provisoire aux brugeois, Bas Dost rappelle encore à quel point le noyau blauw & zwart est puissant.