Rétro PO1 : 22 avril 2018, festival de buts entre Bruges et le Standard

Les Blauw en Zwart avaient entamé ce mini-championnat en leaders autoritaires, les Rouches par la toute petite porte. Bruges : 34 points, 68 buts inscrits, 33 encaissés. Le Standard : 22 points, 43 buts inscrits, 41 encaissés. Pour rappel, les Liégeois ne s’étaient qualifiés que d’extrême justesse pour ces PO : menés 2-0 à la mi-temps à Ostende (et donc éliminés de la course à la 6e place), ils n’avaient dû leur salut qu’à une 2e mi-temps d’enfer et la montée au jeu de Mehdi Carcela , auteur de l’assist sur le but de la victoire signé Collins Fai .

Les Rouches peinent à l’extérieur

Si le Standard reste sur un super bilan de 18 rencontres sans défaite à Sclessin, en revanche, il traîne la patte à l’extérieur, un problème qui ne date pas d’hier. Depuis le début du championnat, quatre succès seulement sur seize déplacements. Et la dernière fois qu’il s’était imposé en Venise du Nord remonte à cinq ans, 0-2, sous Mircéa Rednic.

La première demi-heure est largement à l’avantage des leaders, qui enfoncent les Liégeois. Après 8’de jeu (et déjà 3 occasions brugeoises), Ruud Vormer profite d’une mauvaise relance de Collins Fai pour tromper Ochoa. C’est le 12e but de la saison pour le Soulier d’or en titre. Un peu plus tard il signe son 16e assist, en servant Wesley. 2-0, et c’est le 77e but brugeois cette saison.

On pense que le Standard va recevoir une correction, c’est sans compter sur la mentalité jusqu’au-boutiste de la bande à Sa Pinto. Et sur un certain relâchement défensif des Blauw en Zwart. Passe en profondeur de Carcela, Edmilson se joue (trop) facilement de Mechele, but du Brésilien, 2-1 à la demi-heure de jeu.

Dans un match débridé, les buts vont s’enchaîner. 34e : erreur de Cavanda, assist de Vanaken pour le 13e but de Diaby. 39e : Fai lance Edmilson, crochet pied gauche frappe enroulée du droit, 3-2, doublé de l’ancien Trudonnaire.