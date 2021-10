Retrait du directeur sportif, départ du coach et cinq joueurs : Givry (D2 acff) fait le gros dos

Entretemps, le défenseur Sylvain Martinet avait répondu positivement à l’offre alléchante faite par les voisins de Marloie, en D3 acff, le milieu offensif Maxime Guillaume était filé chez les U23 pros de Virton et dernièrement encore, le défenseur central Quentin Lejeune , pas assez sur le terrain à son goût a choisi de rejoindre la deuxième provinciale de Saint-Hubert.

Le défenseur central français, formé au Paris FC, Guy Serge Blé-Seaba , venu de Steinfort durant le dernier mercato annonçait l’arrêt de sa collaboration dans la foulée. Raison avancée : plus de moyen de locomotion puisqu’il faisait la route de Longwy à Givry avec Randy Nzita .

Dans la même période, et depuis septembre déjà, cinq éléments du noyau A de Givry ont quitté leurs copains. Le milieu de terrain et T2, Randy Nzita a donné sa démission pour des raisons familiales.

Sur place, il y obtenait d’autres moyens, un statut proche du semi-professionnalisme et davantage de séances d’entraînement, dans l’attente de finaliser en janvier prochain son diplôme d’entraîneur Uefa A.

Voici une quinzaine de jours, l’autre personne en vue du club, l’entraîneur Eric Picart , T1 de l’équipe de D2 acff annonçait son départ pour le club de BG League luxembourgeoise, le FC Rodange 91, établi à Pétange. Même si cette formation est toujours, pour l’instant lanterne rouge de la plus haute division du Grand Dûché, l’intéressé parle d’une envie d’aller voir plus haut ou d’un défi qui ne se refusait pas pour justifier ce choix.

Présent dans les divisions nationales depuis plus de dix saisons, la RUS Givry, club de village de 400 habitants dans l’entité de Bertogne, pas bien loin d’Houffalize est sans doute à un tournant de son histoire.

Au cœur d’un groupe de derniers de classe en D2 acff, Givry est sans doute à un tournant de son histoire. Le mécène Philippe Huberty, le coach Eric Picart et cinq joueurs sont partis depuis le début du championnat. Mais l’heure n’est pas aux lamentations.

Faut-il dès lors s’étonner de voir Givry actuellement partager la lanterne rouge de cette D2 acff, en compagnie de Couvin-Mariembourg, Waremme et Durbuy, sans victoire encore au compteur ?

"Oui et non, répond le vétérinaire de Sibret, Jacques Aubry, successeur d’Hervé Genon à la présidence des Jaune et Noir voici tout juste dix ans. Le week-end dernier, nous avons été bien proches d’une première victoire puisque nous menions encore 1-0 face à Solières à la 93e minute.

Evidemment, avec le déplacement de ce samedi soir à Meux, avant un déplacement à la Raal et la venue de Rebecq, octobre s’annonce encore très compliqué. Mais tant qu’il y a vie, une bonne ambiance dans le groupe et un entraîneur qui maintient celui-ci en alerte, il y a espoir."

Trouver le remplaçant d’Eric Picart sur place n’a pas été une mince affaire non plus. Celui à qui ce dernier a pensé avant même de partir à Rodange a, dans un premier temps fait comprendre qu’il n’était pas candidat. Eddy Raskin, l’ancien entraîneur d’Oppagne puisque c’est de lui dont on parle ici n’a donc pas été contacté illico par le président Aubry.

Au départ, les contacts ont d’abord été pris avec Jonathan Schinckus, en poste à l’ES Chaumont, Damien Tucci, coach à Longlier et un certain Raphael Viance, bien connu dans le milieu du foot luxembourgeois. Aucun n’a donné une suite positive à la proposition.

" Avec le recul, je me dis que c’est mieux ainsi car en définitive, nous allions débaucher en pleine saison quelqu’un qui était très bien dans un club ami ", justifie le président.

Une main a donc finalement été tendue vers Eddy Raskin, qui avait aussi là l’occasion de coacher à nouveau son fils Mathys,transféré cet été déjà d’Oppagne vers Givry.

Mais l’intéressé a directement fixé ses limites, un cadre à cet engagement. Pas question au départ de s’engager au-delà de la Toussaint.

" On se remettra donc autour de la table à ce moment, reprend le président. Si j’ai bien en tête un plan B, je ne cherche pas vraiment quelqu’un en ce moment. Je suis persuadé qu’Eddy va se prendre au jeu. C’est l’homme qui nous convient. Son discours est clair, ses entraînements variés et bien donnés. C’est un gagneur et il a de la psychologie. Une vraie main de fer dans un gant de velours. Et puis, son fils étant sur place, cela aide aussi. "