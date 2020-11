Retourné-barre-volée, un enchaînement improbable pour un but digne du prix Puskas

Lyngby Boldklub végète dans les bas-fonds du championnat danois avec deux points en huit journées. Vous l’aurez compris, ce qui fait surgir ce petit club dans l’actualité ce ne sont pas ses résultats sportifs.

Non, c’est une action et quelle action ! Un enchaînement aussi improbable que génial. Sur un coup de coin venu de la droite, Nicolai K Geertsen, N. 14 de son équipe, claque un retourné. Latte. Et finalement heureusement parce que si l’action s’était arrêtée là, elle n’aurait sans doute pas franchi les frontières du royaume du Danemark.



Le ballon rebondit donc sur la transversale et revient dans l’axe. Nicolai K voit le cuir revenir, il n’a même pas le temps de se relever et improvise une volée qui finit dans les ficelles. La chance ? Elle sourit aux audacieux vous rétorquera Virgile.



Super fier de son joueur, Lyngby – qui affiche sur Twitter comme son plus beau fait d’arme une victoire en qualifications de l’Europa League contre le Slovan Bratislava, équipe qui a battu le FC Barcelone en finale de la Coupe de vainqueurs de Coupes en 1969 – fait tourner la vidéo et mène campagne pour que ce but soit retenu pour le prix Puskas, qui récompense le plus beau but de l’année. Et pourquoi pas finalement ?