Retour de la Premier League: émotions et première grosse polémique!

Un match de l'élite anglaise au mois de juin, ce n'était plus arrivé depuis 1947. Aston Villa et Sheffield avaient donc l'honneur de relancer l'immense machine médiatique de la Premier League. A priori, ce n'était pas l'affiche du siècle. Ce match était pourtant diablement important. Pour Aston Villa, reléguable. Pour Sheffield, qui rêve d'Europe au pays du Brexit. Aston Villa, qui a fait son marché en Jupiler Pro league ces derniers mercatos, avait décidé de se passer de nos vieilles connaissances au coup d'envoi. Bjorn Engels n'était pas dans l'effectif. Nakamba, Trezeguet et Samatta étaient sur le banc. En face, l'ex pépite de Genk Sander Berge était lui bien sur le terrain.

Black lives matter Le décor est planté, sans supporter of course mais les fans de Villa avaient coloré les gradins de drapeaux et messages. Villa Park "4 façades" paisible mais décoré, c'est déjà ça d'âme en plus. Une minute de silence pour les victimes du Covid forcément respectée, quelques gestes de soutien appuyés dans le contexte "Black lives matter", les joueurs ont adressé des messages forts, avant de jouer. Le papa du manager de Villa, Dean Smith est d'ailleurs décédé du Corona virus. Son gilet orange d'ancien steward du club ornait l'un des sièges du stade. Une tribune vide remplie d'émotions. Et avant la moindre action digne de ce nom, la bande son retentit. Un peu surjouée. Mais elle a le mérite d'exister. De combler le vide des premières minutes, en mode observation. Villa cadre la première frappe, la déception des supporters locaux, mixées par le DJ, arrive en décalage. Bizarre. Tout le monde prend ses repères. #AVLSHU #AVFC pic.twitter.com/wnBMrcqTQl — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 17, 2020 drapeaux en tribune Black Lives Matter. pic.twitter.com/LK8VagmOdJ — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 17, 2020 joueurs à genou

ça chauffe avant le cooling break Le début de match est clairement à l'avantage des locaux. Les phases arrêtées se succèdent. Les corners sèment le danger. Quand ce sont pas les coups-francs obtenus par l'élégant Grealish. L'excellent numéro 10 n'est pas pour rien le joueur qui provoque le plus de fautes en Premier League. C'est chaud pour Sheffield qui voit arriver le cooling break avec plaisir. 25 minutes sans voir le rectangle adverse.

Où est la goal line technology? Et la première fois où Sheffield se montre menaçant est la bonne. Aurait dû être la bonne. Nyland, le gardien de Villa, chausse les mouffles, lâche le ballon et le rattrape. Dans son but, comme le montrent clairement les images, son bras étant même positionné entre le ballon et le poteau, derrière la ligne donc. La technologie en décide autrement. La montre de l'arbitre, en retard, ne vibre pas. La goal line technology a donc le dernier mot sur le VAR. Bizarre. Les réseaux sociaux s'emparent de la première polémique. Notons le sens de l'humour du CM de Sheffield sur Twitter : "It wasn't working", smiley compris. Le fair-play est définitivement anglais. Sheffield a donc marqué un but valable. C'est 0-0 à la mi-temps. That was over the line, right? ???? pic.twitter.com/bldG80OeQj — Soccer AM (@SoccerAM) June 17, 2020 but valable non validé La @premierleague est de retour mais la Goal Line Technology semble toujours confinée... ???? pic.twitter.com/VsdWZT7V3H — VOOsport (@VOOsport) June 17, 2020 It wasn’t working — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 17, 2020